Florence and The Machine: due fan si fidanzano sul palco durante il concerto

Le proposte di matrimonio prevedono, in qualsiasi modo, un momento speciale. A maggior ragione se il gesto romantico si compie sul palco dove si sta esibendo il gruppo di Florence Welch, e se la stessa cantante collabora per la buona riuscita del gesto.

È successo lo scorso 7 agosto, durante il concerto dei Florence and The Machine al Princes street gardens di Edimburgo in occasione dell’evento estivo che anima il più grande parco della città scozzese.

Stando a quanto riporta l’Edinburgh Evening News - Welch ha interrotto il live a metà spettacolo, invitando una coppia a raggiungerla sul palco per una sorpresa. Di fronte ai tanti fan della band, la cantante ha affidato il microfono alla donna che, in ginocchio, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna – ora sua futura moglie.

La folla presente al concerto ha prontamente ripreso la scena e proposto il video sui social:



A summer of love! An incredible setting with a perfect proposal at @florencemachine this evening 💍🥂Congratulations to the happy couple! You’ve got the love I need to see me through...❤️ pic.twitter.com/bNwtIPUQjl — Summer Sessions (@SmmrSessions) August 8, 2019

I Florence and The Machine - che il prossimo 16 agosto celebreranno i dieci anni dell'album di debutto, "Lungs", con la pubblicazione di un cofanetto - saranno in concerto a Milano il prossimo 30 agosto in occasione della rassegna musicale Milano Rocks; il live sarà aperto dalla band di Matty Healy, i 1975.