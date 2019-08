Lady Gaga: finanziamenti a El Paso, Dayton e Gilroy - colpite dalle sparatorie di massa

La popstar statunitense non è rimasta indifferente di fronte alle sparatorie di massa di cui sono state vittime le comunità di El Paso, Dayton e Gilroy. Lady Gaga - da sempre attiva per la lotta contro la libera circolazione delle armi e dedita all’impegno sociale con la sua fondazione “Born this way” - ha annunciato un progetto per finanziare 160 classi nelle città in cui si sono verificate le sparatorie.

"Il mio cuore è con coloro che sono stati portati via troppo presto e alle loro famiglie, ai loro cari e alle comunità colpite dalla tragedia. Tutti hanno il diritto di sentirsi al sicuro nelle proprie comunità. In questo momento voglio indirizzare la mia confusione, la mia frustrazione e la mia rabbia in un gesto di speranza."

Così scrive Stefani Germanotta nel post pubblicato sul suo profilo Facebook, in cui annuncia che insieme alla DonorsChoose.org e la fondazione “Born with way” collaborerà per finanziare il progetto di 14 aule a Dayton, 125 a El Paso e 23 a Gilory – offrendo supporto agli insegnanti e agli studenti che hanno bisogno di essere ispirati a lavorare insieme e realizzare i propri sogni.