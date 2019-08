Jack Black e Jack White hanno registrato una canzone insieme

La collaborazione tra il musicista e artista Jack Black insieme alla voce di “Seven Nations Army" sembra ormai cosa fatta e lo conferma il video pubblicato su YouTube dal titolo “Jack Grey” – che ironizza sui nomi dei due musicisti.

La clip è un dietro le quinte del tour di Black con il suo collega e amico Kyle Gass, con il quale forma il duo Tenacious D, e segue i due artisti durante la loro visita a Nashville.

Dopo una prima sosta agli studi dell'etichetta discografica indipendente Third Man Records, i due si dirigono a casa di Jack White. Jack Black - rivolgendosi alla telecamera - spiega:

“Stiamo andando a casa di Jack White per registrare un singolo”.

E aggiunge:

“Io e KG abbiamo lavorato a un pezzo – non è del tutto finito e bisogna lavorarci ancora un po’. Penso che sia qui che entra in gioco Jack White per darci una mano a concluderlo. Questa è una collaborazione leggendaria. Tutti la stanno aspettando e ora c’è.”

Durante lo spettacolo con i Tenacious D andato in scena a Nashville, stando a quanto riporta la versione online del giornale Tennessean, Jack Black aveva raccontato al pubblico di aver fatto visita a White per registrare una canzone. Il loro incontro è stato subito confermato da una foto pubblicata sul profilo Instagram di Black che lo ritrae con Gass insieme al frontman dei Raconteurs e il video - riportato di seguito - documenta la loro collaborazione. Tuttavia, non è dato sapere quando verrà pubblicato il brano e non è noto se il titolo sarà effettivamente "Jack Grey".

"Jack White ci ha invitato a una festa"

Così recita il post che Jack Black ha condiviso sul suo profilo social: