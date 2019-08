Manu Chao, le foto del Mystery Concert a sorpresa sul Monte Canin

Manu Chao è andato in scena questo pomeriggio, a sorpresa, sul Monte Canin, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, nell’ambito del No Border Music Festival, rassegna estiva del Tarvisiano che lo scorso anno ha ospitato, tra gli altri, Ben Harper – qui il nostro report del concerto ai Laghi di Fusine. Chi è accorso sul Monte Canin sapeva che ci sarebbe stato un concerto, battezzato “Mystery Concert”, ma non sapeva chi di preciso si sarebbe esibito. Il live del musicista nato a Parigi, che ha avuto luogo alle 14 di oggi, 11 agosto, è stato l’unico passaggio in Italia della voce di “Clandestino”, accompagnato dal chitarrista argentino Luciano Falico, per quest’anno: l’ultima volta che Manu Chao aveva fatto tappa nella Penisola era stato nel 2015, all’Autodromo di Monza.

Ecco alcune foto della performance:

Il prossimo 30 agosto Manu Chao lancerà nei negozi di dischi una ristampa del suo album del 1998 “Clandestino”, che includerà anche tre brani inediti, “Bloody Bloody Border”, una nuova versione di “Clandestino” e “Roadies Rules”. Dal punto di vista discografico, l’ex leader dei Mano Negra è fermo al 2007, quando è uscito “La Radiolina”.