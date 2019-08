Gianni Morandi, show sul volo per la Grecia con il comandante-DJ

È tempo di vacanze anche per il cantante emiliano. Anche ad alta quota, però, Gianni Morandi non molla la chitarra. Sul volo Bologna-Cefalonia, infatti, ieri la voce di “Scende la pioggia” ha intonato, chitarra alla mano, la sua “Se perdo anche te”, dopo essere venuto a sapere che il comandante dell’aereo era Alex Natale, un DJ di origini venete attivo soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Dopo aver salutato il pilota in cabina Morandi, non appena Natale è uscito dall’abitacolo per raggiungere il cantante nelle prime file, ha iniziato a cantare, mettendo in scena un duetto con il comandante-DJ sulle note di “Se perdo anche te”. Potete vedere l’improvvisata nel video condiviso su Facebook da un utente presente sull’aereo:

Lo scorso 16 luglio il cantante di Moghidoro è stato tra gli ospiti della tappa a Cerveteri del Jova Beach Party: con Jovanotti Morandi ha cantato “Fatti mandare dalla mamma”. Potete rivedere l’esibizione qui.