Miley Cyrus, video bollenti sul lago di Como (senza Liam Hemsworth)

La popstar statunitense, che lo scorso mese di maggio ha dato alle stampe il suo EP “She's Coming” - per la realizzazione del quale Miley Cyrus ha messo insieme una nutrita squadra di produttori e collaboratori, inclusi Mark Ronson, RuPaul e molti altri – si trova in vacanza sul lago di Como, meta particolarmente amata dalle celebrity a stelle e strisce. Sulle sue sponde la cantante ventiseienne ha girato alcuni video in bikini bianco, da lei condivisi sui suoi social: la voce di “Wrecking Ball” balla e assume pose sexy.

Ad accompagnare Miley Ray Hemsworth in vacanza ci sono la sorella Noah e l’amica Keitlynn Carter. Assente il marito Liam Hemsworth, con il quale la cantante si è unita in matrimonio lo scorso anno dopo una turbolenta relazione iniziata nel 2009: ieri, 10 agosto, la coppia ha annunciato la sua separazione. “Liam e Miley hanno deciso di separarsi questa volta. In quanto partner e individui in continua evoluzione e cambiamento, hanno deciso che questa fosse la cosa migliore per concentrarsi su se stessi e sulle loro carriere”, ha dichiarato un portavoce di Miley Cyrus, concludendo: “Vi preghiamo di rispettare il loro percorso e la loro privacy”.

La cantante nata nel Tennessee ha esordito nel mercato del disco nel 2007 con “Meet Miley Cyrus”, per poi dare alle stampe i successivi “Breakout” (2008), “Can’t Be Tamed” (2010), “Bangerz” (2013), “Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015) e, da ultimo, “Younger Now” (2017).