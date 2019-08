Slash ha chiesto ai fan di riprendersi per il suo film sul tour

Per il suo prossimo film, testimonianza del tour a supporto di “Living The Dream”, Slash vorrebbe che anche i fan dessero il loro contributo, mandando allo staff del musicista video che li ritraggano agli show del chitarrista dei Guns N’ Roses. Le clip potranno essere inviate attraverso un’app così che, come già fatto in passato dall’artista dal cappello a cilindro in collaborazione con il regista Clifton Collins per il video di “Mind Your Manners” - sempre parte di “Living The Dream” -, possano entrare a far parte anche del mini documentario che Slash si prepara a confezionare. Al suo primo esperimento la formula era stata un successo, con circa mille persone, scrive Blabbermouth, che hanno mandato il loro materiale all’artista statunitense attraverso Cinebody: “È stato fantastico coinvolgere i fan per questo video. Hanno fatto un lavoro eccezionale!”, aveva detto Slash all’edizione statunitense di Rolling Stone a proposito del singolo “Mind Your Manners”.

Della tournée a supporto di “Living The Dream”, quarto album solista di Slash e terzo in collaborazione con Myles Kennedy and the Conspirators, uscito nel settembre 2018, mancano ormai solo tre date negli Stati Uniti. Il prossimo 20 settembre Slash pubblicherà l’album dal vivo “Slash feat Myles Kennedy and the Conspirators - Living the Dream Tour”, il racconto live della tappa all’Hammersmith Apollo di Londra, parte del tour: qui tutti i dettagli.