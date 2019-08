Lady Gaga, un autore sconosciuto le fa causa per ‘Shallow’

Lady Gaga è stata accusata di plagio per il brano campione di vendite “Shallow”, parte della colonna sonora della pellicola diretta da Bradley Cooper “A Star Is Born”, da Steve Ronsen, autore sconosciuto, con all’attivo un solo album, fronman di una band di Nashville, che tramite il suo avvocato chiede “milioni e milioni” di dollari di risarcimento a Miss Germanotta. A scriverne è Page Six, testata statunitense che copre il mondo dell’intrattenimento: per Ronsen il problema sta nella progressione delle tre note Sol, La e Si che costituiscono il “gancio” del brano scritto da Gaga insieme a Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt e Benjamin Rice e da lei interpretato accanto a Bradley Cooper. La progressione, lamenta Ronsen, sarebbe troppo simile a quella presente nel suo brano del 2012 “Almost”, che su SoundCluod raccoglie qualche centinaia di visualizzazioni.

“Mr. Ronsen e il suo avvocato stanno cercando di guadagnare soldi facili sulle spalle di un’artista di successo. È vergognoso e sbagliato”, ha commentato l’avvocato della cantautrice statunitense, Orin Snyder, che prosegue:

Ammiro Lady Gaga che ha il coraggio e l’integrità di non indietreggiare in nome degli artisti di successo che si ritrovano a vedersi rivolgere tali accuse. Se Mr. Shirian dovesse portare avanti il caso, Lady Gaga combatterà vigorosamente e avrà la meglio.

Dichiara invece l’avvocato di Ronsen, Mark D. Shirian, contattato da Page Six:

Nel tentativo di risolvere amichevolmente questa faccenda mesi fa abbiamo fornito alla squadra legale di Lady Gaga, su loro richiesta, un report ufficiale di un rinomato e stimato musicologo e professore che ha stabilito che ci sono significative somiglianze nel tempo, nella melodia, nel ritmo e nell’armonia dei due “ganci” delle canzoni in questione. Il team di Lady Gaga ci deve ancora fornire un report che lo contrasti, cosa che abbiamo richiesto più volte.

Grazie a “Shallow”, che quest’anno si è aggiudicata l’Oscar di Miglior Canzone Originale, Gaga è tornata in cima alla classifica statunitense, a otto anni dal suo ultimo passaggio in vetta, mentre l’intera colonna sonora di “A Star Is Born” ha superato le quaranta settimane in classifica. “Quando ho scritto quella canzone con Mark e Anthony e Andrew è stato diverso da qualsiasi altra esperienza abbia avuto scrivendo una canzone”, aveva raccontato tempo fa la voce di “Bad Romance” al Los Angeles Times a proposito del pezzo, proseguendo: