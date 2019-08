Hootie and the Blowfish, a novembre il primo album in 15 anni

A reunion ormai avviata, con quarantaquattro date dal vivo sui palchi del Nord America con il loro “Group Therapy Tour”, inaugurato lo scorso mese di maggio, gli Hootie and the Blowfish sono ora pronti a dare alle stampe un nuovo album, in uscita il prossimo 1° novembre con il titolo “Imperfect Circle”. Il disco, il primo in circa quindici anni per la band, sarà anticipato dal singolo “Rollin’”, disponibile a partire dal 6 settembre, e l'eventualità della sua pubblicazione, pur senza dettagli, era già stata presentata dalla band in occasione dell'annuncio della tournée.

La band del South Carolina guidata da Darius Rucker ha dato alle stampe fino a questo momento cinque album in studio – e tre raccolte -, il primo dei quali, “Cracked Rear View”, ha visto la luce nel 1994. L’ultimo capitolo discografico del gruppo di “I Go Blind”, datato 2005, è “Looking for Lucky”. Nel 2008 Rucker ha annunciato che gli Hootie and the Blowfish si sarebbero presi un periodo di pausa, interrotto solo da alcune esibizioni dal vivo.