Who, Pete Townshend: ‘Il ‘Moving On! Tour’ è un grande passo avanti’

Chiusa la prima tranche della serie di date dal vivo che gli Who hanno inaugurato lo scorso mese di maggio in Michigan e che è giunta a conclusione il 1° giugno Pete Townshend e soci si preparano, superato il mese di agosto, a tornare in pista con il loro “Moving On! Tour” il prossimo 1° settembre, a partire dal live allo storico Madison Square Garden di New York. A questo proposito il chitarrista della formazione britannica ha speso due parole per raccontare quello che il “Moving On! Tour”, che in alcune parti della scaletta coinvolge anche un’orchestra, significa per la band di “Baba O’Riley”: “Ciò che è interessante di questo evento è che è davvero un grande passo avanti. È qualcosa che Roger aveva iniziato. Siamo facendo alcune cose nuove, alcune cose nuove che non avevamo fatto prima”, ha spiegato Townshend in un video realizzato in esclusiva per Live Nation, il gigante del live entertainment al quale è stata affidata la tournée. Prosegue l’artista: “Stiamo facendo ‘Imagine Man’, stiamo facendo ‘Behind Blue Eyes’ con le chitarre acustiche, il violoncello e il violino”.

La band non sembra essere impegnata solo sul fronte delle attività dal vivo. Nei mesi scorsi Daltrey e Townshend hanno infatti svelato qualcosa sulla prossima fatica discografica degli Who, che andrebbe a piazzarsi, nella discografia della band, subito dopo “Endless Wire”, l’ultimo album d’inediti degli Who, datato 2006. In mancanza di una data d’uscita e di ulteriori dettagli i due artisti britannici hanno fatto sapere che tanto i temi legati all’attualità quanto i focus sul passato della band non mancheranno di trovare spazio nel disco.