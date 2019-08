Jova Beach Party, dopo il no a Vasto si ipotizza un'altra data in Abruzzo?

Questa mattina l'annullamento ufficiale della data di Vasto del Jova Beach Party, oggetto di un lungo tira e molla tra il sindaco della città abruzzese (favorevole) e la prefettura (contraria) a cui spettava l'autorizzazione finale. Ma la polemica continua, dopo lo sfogo di Jovanotti.

Tace la prefettura, ma il sindaco di Vasto Francesco Menna ha parlato ai giornalisti in serata, sottolineando il muro contro muro che si è verificato in questo giorni. Secondo quanto riporta il sito abruzzoweb.it, il primo cittadino ha dichiarato

Siamo stati disponibili ad assecondare tutte le richieste della Prefettura di Chieti e a correggere gli errori, assicurare il supporto oltre a dare ogni chiarire per la piena fruibilità e sicurezza dell'evento. Eppure dopo il 'no' all'evento che abbiamo ricevuto non riesco ancora a capire perché il 'no' a Jovanotti a Vasto per un danno non solo alla mia città, ma anche per l'intera provincia e tutta la regione. Una palese ostilità nei nostri confronti.