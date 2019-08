Ed Sheeran, guarda il video di "Nothing on You"

Il cantautore ha pubblicato un nuovo estratto da "No. 6 Collaborations", "Nothing on you" con Paulo Londra & Dave che nella nostra recensione descrivevamo come un

pezzo dal ritmo marcato e implacabile, con una parte in lingua spagnola. Si canta ancora di rapporti. I due sono a casa, fumo di sigaretta ed essenze nell’aria. “Non ti ho mai scambiata per la storia di una notte”, dice lui. Gli amici sono al club e chiamano, ma lui la rassicura: gli amici non lo distrarranno. “Tutto quel che voglio e di cui ho bisogno siete tu e un sofà”, canta Sheeran, artigiano della canzone.

Il video è stato diretto da Cxrter Saint & Kamcordings e girato per le strade di Londra