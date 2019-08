Bruce Springsteen, nuovo album dal vivo (con CSN&Y)

Giornata memorabile per i fan del Boss: oggi è uscita la colonna sonora di "Blinded by the light" con l'inedita "I'll stand by you", ma arriva anche il "bootleg ufficiale" del mese: si tratta di un concerto acustico del 1986 in cui sono presenti anche Crosby Stills, Nash e Neil Young.

Il concerto è stato registrato infatti alla prima edizione del "Bridge benefit", l'evento benefico organizzato da Young con la moglie Pegi e dal manager Eliott Roberts per finanziare la "Bridge school" e svoltosi annualmente vicino a San Francisco fino al 2016. La pubblicazione è dedicata al manager di Young, recentemente scomparso.

Si tratta di un concerto a suo modo unico: nell'ottobre 1986 Springsteen aveva terminato da un anno il tour di "Born in the U.S.A" ed era al massimo della sua fama; si esibì in acustico per la prima volta dal 1972, accompagnato solo da Danny Federici e Nils Lofgren. Crosby, Stills, Nash e Neil Young compaiono ai cori di "Hungry heart" (e Springsteen rese il favore cantando "Helpless" nel set di Young - qua non è inclusa ma è stata pubblicata in passato ed è tuttora reperibile sulle piattaforme di streaming).

Oltre a rivisitazioni dei classici, il set comprende diverse chicche: "Fire" e "Seeds", al tempo inedite e pubblicate qualche settimana dopo nel box "Live 1975-1985" e "Follow that dream". Il bootleg si può comprare al costo di 8 dollari sul sito del Boss.