Cristina D'Avena canta la sigla de "La casa di carta"

Poco meno di un mese fa è stata resa disponibile la terza stagione de "La casa di carta", popolare serie che racconta le gesta di una banda alle prese con rapine impossibili: nella zecca di Madrid, nelle prime due stagioni, nella Banca di Spagna in questa terza stagione.

La serie è musicalmente nota per due motivi: l'uso ripetuto di "Bella ciao", che è la canzone simbolo della banda guidata da "il Professore", e per la sigla "My Life Is Going On" cantata dalla cantante spagnola Cecilia Krull (qua la sua biografia, se volete conoscere la sua storia).

Ebbene, Netflix ha commissionato una nuova versione di questa canzone, nientemeno che a Cristina D'Avena. Per l'occasione, la canzone è stata tradotta in Italiano, e "La casa di carta" trasformata in un cartone animato.

Ecco la nuova versione:

ed ecco la versione di Cecilia Krull: