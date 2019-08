Bruce Springsteen, ascolta la nuova canzone "I'll stand by you"

E stata resa disponibile oggi la colonna sonora di “Blinded by the Light”, film della regista indiana Gurinder Chadha ("Sognando Beckham", 2002) e largamente basato sulla musica di Bruce Springsteen.

L'album contiene infatti ben 12 canzoni del Boss. Springsteen si è talmente innamorato della storia da concedere non solo il suo repertorio, ma ben tre brani inediti: una versione acustica di "The Promised Land" registrata l'11 novembre del 2014 a Washington DC, e una versione dal vivo di "The river" registrata al Madison Square Garden, New York, NY – September 21, 1979 e soprattutto "I'll stand by you", canzone originale mai pubblicata ufficialmente prima. I fan più accaniti del Boss, però, la conoscono: il pezzo venne originariamente scritto per un altro film, “Harry Potter e la pietra filosofale”, ma non venne usata - ed è trapelata sotto forma di demo qualche anno fa. La versione di "Blinded by the light", però, è stata reincisa - in parte sullo stile dell'ultimo album "Western stars", con una cospicua sezione di archi e cori. La potete ascoltare qua:

Il film è basato sul libro "Greetings From Bury Park" di Sarfraz Manzoor, giornalista britannico di origini pachistane, che racconta la sua storia di ragazzo che prova ad integrarsi nella cultura occidentale grazie alla musica del Boss. Springsteen, solo giovedì sera, ha partecipato alla prima del film ad Asbury Park, suonando dopo la proiezione.

Questa la tracklist completa dell'album e il trailer del film

Ode To Javed/Javed's Poem – A.R. RahmanIt's a Sin – Pet Shop BoysThe Sun Always Shines On T.V. – a-ha"The Boss Of Us All" (dialogue)Dancing In The Dark – Bruce Springsteen"You Should Be Listening To Our Music" (dialogue)"I Never Knew Music Could Be Like This" (dialogue)The River– Bruce Springsteen & The E Street Band (Live at Madison Square Garden, New York, NY – September 21, 1979) (mai pubblicata in un album)"Number One Paki Film" (dialogue)Badlands – Bruce SpringsteenCover Me – Bruce SpringsteenThunder Road– Bruce Springsteen & The E Street Band (Live at The Roxy Theater, West Hollywood, CA – October 18, 1975)Get Outta My Way Fascist Pigs – Amer Chadha-Patel"Do It For Me" (dialogue)Prove It All Night – Bruce SpringsteenHungry Heart – Bruce Springsteen"You, Me…and Bruce" (dialogue)Because The Night – Bruce SpringsteenMaar Chadapa – HeeraThe Promised Land - Bruce Springsteen (Live on The National Mall, Washington, D.C. – November 11, 2014)Blinded By The Light – Bruce SpringsteenBorn To Run – Bruce SpringsteenI'll Stand By You – Bruce Springsteen (mai pubblicata)For You My Love – A.R. Rahman (brano originale per la Colonna sonora)