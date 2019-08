Johnny Marr: ascolta qui il nuovo singolo 'The bright parade'

Nuova musica da Johnny Marr. L'ex chitarrista degli Smiths ha pubblicato un nuovo singolo, non incluso nell'album uscito lo scorso anno, "Call the comet": si intitola "The bright parade" e potete ascoltarlo proprio qui sotto.

Non è dato sapere, al momento, se "The bright parade" anticipa un nuovo disco del musicista, che dopo lo scioglimento degli Smiths è stato impegnato con progetti come i The The (con loro ha pubblicato gli album "Mind bomb" del 1989 e "Dusk" del 1992), gli Electronic ("Electronic" del 1991, "Raise the pressure" del 1996 e "Twisted tenderness" del 1999), Modest Mouse ("We were dead before the ship even sank" e "No one's first and you're next", usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2009) i Cribs (per l'album "Ignore the ignorant" del 2009) e i 7 Worlds Collide (per l'eponimo disco del 2001 e "The sun came out" del 2009), oltre ai dischi solisti "Boomslang" (inciso però con gli Healers nel 2003), "The messenger" e "Playland".