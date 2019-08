Kasabian: al lavoro sul nuovo album

Il gruppo inglese – il cui frontman, Serge Pizzorno, presenterà il disco d'esordio del suo progetto solista “The S.L.P.” il prossimo 30 agosto – ha confermato di essere al lavoro su un nuovo album.

I Kasabian, che hanno pubblicato la loro ultima fatica discografica “For crying out loud” nel 2017, hanno condiviso su Twitter una foto in cui si legge, scritto su una mano, "Album 7":

Nel frattempo Pizzorno - che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo "The youngest Gary" - si prepara al tour che lo porterà anche in Italia. Il leader dei Kasabian sarà a Milano, al Circolo Magnolia, il prossimo 12 settembre per presentare il suo progetto solista.