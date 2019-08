Bruce Springsteen: esibizione a sorpresa in un posto speciale

Asbury Park è la città del Boss: da lì ha iniziato la sua carriera musicale. Ieri sera, 7 agosto, Bruce è tornato a casa: si è esibito a sorpresa per una serata speciale.

In occasione dell'after party della première del film “Blinded by the light” Springsteen - la cui musica fa da ispirasione e colonna sonora al lungometraggio - ha cantato quattro canzoni insieme all'amico Southside Johnny: "Talk to Me", "634-5789", "Sherry Darling” e "We’re Having A Party”.

Il film di Gurinder Chadha (la regista di "Sognando Beckham" del 2002) racconta le vicende di un cittadino britannico - figlio di un immigrato pakistan - la cui vita è cambiata grazie alla musica di Bruce Springsteen. La colonna sonora comprenderà ovviamente la musica del Boss e presenterà tre canzoni mai pubblicate come “I'll Stand By You Always”e due registrazioni live inedite.



Ecco Springsteen sul tappeto rosso in compagnia di Sarfraz Manzoor, autore del libro da cui è stato tratto il film diretto da Gurinder Chadha: