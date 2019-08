Jovanotti: fumata nera per il 'Jova Beach Party' a Vasto

Fumata nera per la tappa di Vasto del "Jova Beach Party", il tour di Jovanotti sulle spiagge italiane.

Nell'incontro tenuto questa mattina in prefettura a Chieti tra le varie parti coinvolte nella realizzazione dello spettacolo del cantautore, come riferiscono le testate locali, non è stata presa una decisione finale sul destino dell'evento in programma per il prossimo 17 agosto, dopo le polemiche degli scorsi giorni.

I nodi verranno sciolti solamente tra un paio di giorni, questo venerdì, quando la Commissione prefettizia di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo alla quale si è rivolto per un parere il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si esprimerà definitivamente sulla vicenda.

La tappa di Vasto del "Jova Beach Party" rimane dunque in forse. Gli organizzatori, assecondando le perplessità del prefetto di Chieti, che si è detto scettico sull'evento per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, hanno presentato un contropiano che prevede una capienza di 31.500 spettatori - quelli che hanno già acquistato i biglietti - rispetto i 42 mila attesi in spiaggia.