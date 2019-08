Andrea Bocelli: suo figlio Matteo firma con Capitol Records. Album nel 2020

Matteo Bocelli, figlio del tenore, ha firmato un contratto discografico con Capitol Records, etichetta del gruppo Universal del cui roster fanno parte - tra gli altri - star del pop internazionale come Katy Perry, Paul McCartney, Beach Boys e Sam Smith. Il cantante è al lavoro sul suo album d'esordio, che sarà pubblicato in tutto il mondo nel 2020.

Matteo Bocelli, 22 anni a ottobre, ha fatto il suo debutto dal vivo nel 2016 al Teatro del Silenzio, dove ha fatto ascoltare are di opere di Giuseppe Verdi insieme al baritono Leo Nucci e alla soprano sudcoreana Sumi Jo. Nel 2017 si è esibito a Washington, DC negli Stati Uniti sul palco degli Horatio Alger Awards, i premi intitolati al romanziere statunitense. Lo scorso anno ha inciso insieme a suo padre un duetto sulle note di "Fall on me", brano contenuto all'interno dell'album "Sì", che ha permesso ad Andrea Bocelli di conquistare il primo posto in classifica sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti: la canzone è stata scelta anche per la colonna sonora del film Disney "Lo sciaccianoci e i quattro regni". Matteo l'ha cantata insieme a suo papà anche al Teatro Ariston, ospite del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, Matteo Bocelli sarà un progetto Sugar, la stessa etichetta alla quale suo papà è legato sin dall'esordio del 1994 con "Il mare calmo della sera".