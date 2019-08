Ariana Grande si è esibita a sorpresa con Barbra Streisand

La voce di “One last time”, a sorpresa, è salita sul palco durante il concerto della cantante e attrice Barbra Streisand - che si è esibita a Chicago lo scorso 6 agosto.

Ariana Grande ha cantato “No more tears (Enough is enough)” insieme alla Streisand – che, nella versione originale del 1979, interpretava la canzone in duetto con Donna Summer.

La cantante di Boca Raton ha pubblicato recentemente il nuovo singolo "Boyfriend" - in collaborazione con i Social House - che ha eseguito live per la prima volta lo scorso 4 agosto al Lollapalooza di Chicago.

Ecco il video dell'esibizione di Ariana Grande insieme a Barbra Streisand, di seguito la canzone "No more tears (Enough is enough)" nella versione del '79.