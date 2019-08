Noa: l’8 agosto sarà sul palco di 'Lunaria' a Recanati

Achinoam Nini, in arte Noa, domani sera – 8 agosto – sarà in concerto a Recanati per la rassegna estiva di Musicultura, “Lunaria”.

La cantante israeliana si esibirà in una serata a ingresso libero, e presenterà sul palco in Piazza Leopardi l'ultimo album "Letters to Bach" - prodotto da Quincy Jones - in cui l'artista rende omaggio al compositore tedesco Johann Sebastian Bach.

Maggiori informazioni riguardo l'evento sono disponibili sul sito di Musicultura.