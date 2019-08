Sony acquista il merchandising dei Led Zeppelin (e non solo)

Sony Music ha acquistato, tramite la sua divisione merchandising, The Thread Shop, l'intero settore di Araca Group, società di produzione e intrattenimento dal vivo fondata nel 1997 dai soci Matthew Rego, Michael Rego e Hank Unger che gestisce - tra gli altri - il merch di Led Zeppelin, Pink, Shania Twain e Zayn Malik. Gli estremi dell'operazione non sono stati resi noti. Richard Story, presidente della sezione Commercial di Sony Music Entertainment, spiega a proposito dell'accordo: "Gli artisti vedono nel merchandising un'opportunità per far crescere i loro guadagni e quindi per Sony è importante espandere la sua presenza in questo campo. L'acquisizione di Araca Group rafforzerà ulteriormente il roster di The Thread Shop".