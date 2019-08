Oltre 100 artisti sostengono i Led Zeppelin nella causa per i diritti d'autore di 'Stairway to Heaven'

Si terrà il prossimo settembre il nuovo processo relativo alla controversia legale che accusa la leggendaria rock band di aver plagiato “Taurus” degli Spirit per il riff del loro celebre brano “Stairway To Heaven”.

In vista della nuova udienza - che la corte d’appello federale ha stabilito nel settembre 2018, ribaltando la decisione presa da una giuria di Los Angeles nel 2016 che si era espressa all'unanimità a favore dei Led Zeppelin – oltre cento artisti hanno presentato un amicus curiae a sostegno della band.

Il documento - che riporta, tra le altre, le firme dei componenti dei Tool, dei Korn e di Sean Lennon - si esprime a favore dei Led Zeppelin nella causa per i diritti d’autore; i colleghi, nel difendere la band, sottoscrivono:

"Noi, la cui musica intrattiene e arricchisce la vita di innumerevoli persone in tutto il mondo, saremo senza dubbio influenzati dall'esito di questo caso di fondamentale importanza. [...] Qualsiasi artista, che legge opinioni in merito a questa faccenda, potrebbe temere che servirsi - come spesso accade - di qualsiasi elemento di "dominio pubblico" possa costituire un'infrazione legale."