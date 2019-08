Darkness: ascolta la nuova canzone ‘Rock and roll deserves to die’

È uscita la nuova canzone del gruppo britannico dei fratelli Justin e Daniel Hawkins e si intitola “Rock and roll deserves to die” - primo singolo estratto dal nuovo album dei Darkness, "Easter is cancelled”, in uscita il prossimo 4 ottobre. Il brano è accompagnato dalla clip qui riportata:

Il nuovo disco del gruppo londinese - già annunciato lo scorso aprile - uscirà due anni dopo il precedente lavoro in studio di registrazione,“Pinewood smile”, e pochi mesi dopo la pubblicazione del primo album live della band uscito lo scorso 15 giugno.

I Darkness, inoltre – che sono stati protagonisti lo scorso 20 luglio del concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni, appena fuori il capoluogo lombardo - saranno nuovamente in Italia nel 2020 per due date: il 6 febbraio all'Alcatraz di Milano e il 7 febbraio al Vox Club di Nonantola (MO).

Ecco la tracklist e la copertina del disco in uscita il prossimo ottobre:

1. Rock and Roll Deserves To Die

2. How Can I Lose Your Love

3. Live 'til I Die

4. Heart Explodes

5. Deck Chair

6. Easter Is Cancelled

7. Heavy Metal Lover

8. In Another Life

9. Choke On It

10. We Are The Guitar Men