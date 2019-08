Lana Del Rey: una canzone per il nuovo film di Guillermo del Toro

È stato pubblicato il trailer del nuovo film di Guillermo del Toro, “Scary stories to tell in the dark”, la cui colonna sonora presenta la canzone di “Season of the witch” interpretata dalla cantautrice statunitense.

Il brano proposta nella versione di Lana Del Rey, originariamente pubblicata da Donovan nel 1966, è stato prodotto da Jack Antonoff e sarà pubblicato in versione estesa il prossimo 9 agosto - giorno in cui il film del regista premio Oscar uscirà nelle sale cinematografiche americane, mentre in Italia è atteso per il prossimo ottobre.

La cantante di “Summertimes sadness” – che pubblicherà il prossimo 30 agosto il suo nuovo album – presenterà insieme al regista J. J. Abrams la cerimonia che conferirà proprio a Guillermo del Toro una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Ecco il trailer di "Scary stories":