Tencent in trattativa per acquistare il 10% di Universal Music Group

Vivendi, la casa madre di UMG, ha confermato oggi - 6 agosto - che è in corso una trattativa per l’acquisto del 10% di Universal Music Group da parte di Tencent Holdings Limited, colosso dei media cinesi – che aveva mostrato interesse nell’investimento già a febbraio.

Come riporta Music Business Worldwide, l’offerta fatta da Tencent si pone su una valutazione preliminare del patrimonio netto di UMG pari a € 30 miliardi ($ 34 miliardi), su una base completamente diluita.

È quindi di 3 miliardi di euro il valore dell’offerta fatta dall’investitore cinese per l’acquisto della quota di Universal Music Group.

Inoltre, se l’affare andrà a buon fine, Tencent godrà anche dell’opzione d’acquisto - della durata di un anno - per cui potrà comprare un ulteriore 10% di UMG allo stesso valore e con le stesse condizioni.

Vivendi – che sta comunque valutando anche altri potenziali acquirenti - ha dichiarato in merito:

“Vivendi e Tencent stanno prendendo in considerazione aree strategiche di cooperazione commerciale. In questo contesto, Vivendi desidera esplorare una cooperazione che potrebbe aiutare UMG a cogliere le opportunità di crescita offerte dalla digitalizzazione e dall'apertura di nuovi mercati.”

E ha aggiunto poi: