Slipknot: ascolta la nuova canzone ‘Birth of the cruel’

Corey Taylor e soci hanno pubblicato una nuova canzone dal titolo “Birth of the cruel”, terzo singolo estratto dal sesto album degli Slipknot che uscirà il prossimo 9 agosto.

Il nuovo disco "We are not your kind" è stato già anticipato dai brani "Unsainted" e "Solway firth". La band presenterà dal vivo la sua nuova fatica in studio anche in Italia: il tour del 2020, infatti, porterà gli Slipknot per una data a Milano.

Ascolta "Birth of the cruel":