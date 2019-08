R Kelly, aperta un'altra indagine nei confronti del rapper

Ancora guai con la giustizia per R Kelly, che sembra destinato a non uscire più dal tunnel in cui è finito dopo che la serie "Surviving R. Kelly" all'inizio dell'anno ha raccontato le presunte molestie sessuali subite da diverse donne da parte del rapper americano. Ora è indagato anche nello stato del Minnesota per fatti che risalirebbero al luglio del 2001, quasi vent'anni fa.

Il rapper, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un non meglio specificato rapporto sessuale con una ragazza che - all'epoca dei fatti - aveva più di 16 anni e meno di 18.

La ragazza avrebbe avvicinato il rapper a Minneapolis per chiedergli un autografo e lui le avrebbe dato appuntamento nella sua suite in albergo: qui le avrebbe offerto 200 dollari per spogliarsi di fronte a lui e in seguito si sarebbe verificato il rapporto.

Le accuse nei confronti di R Kelly sono due: induzione alla prostituzione con una ragazza di età inferiore ai 18 anni e reato di acquisto di servizi sessuali.