I Wanna Rock: Joe Cocker

Il 1969 fu un anno particolarmente importante per Joe Cocker, graffiante voce rock inglese di Sheffield. 50 anni fa esatti, infatti, partecipò al Festival di Woodstock regalando al pubblico presente e alle future generazione un’epica performance dal vivo che inframezzò la pubblicazione dei suoi primi due album, "With A Little Help From My Friends" uscito nell’aprile di quell’anno e "Joe Cocker”, pubblicato all’indomani di Woodstock, nell’autunno del 1969. Cocker, la cui carriera fu messa a repentaglio per lunghi anni dai suoi abusi di sostanze assortite, conobbe una inattesa resurrezione di popolarità negli anni Ottanta quando gli fu affidato il pezzo trainante della colonna sonora del film “Nove settimane e mezzo” - “You can leave your hat on”, un successo mondiale. Della sua esibizione a Woodstock, invece, esiste una parodia irresistibile di John Belushi al Saturday Night Live che, semplicemente, non può essere ignorata.

JOE COCKER E' IL PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK