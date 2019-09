I Wanna Rock: The The

Fondato proprio 40 anni, fa nel 1979, il gruppo inglese The The ha conosciuto un certo grado di popolarità grazie ad una sequenza di album considerati di culto in Inghilterra come "Soul Mining" del 1983, “Infected" dell’86 e "Mind Bomb" del 1989. La line up del gruppo è sempre stata molto instabile eccezion fatta per Matt Johnson, il londinese fondatore e cantante del gruppo, per il quale a partire dal 1982 il nome e marchio The The diventò sinonimo e prolungamento del suo stesso progetto solista. Ma in “Mind bomb” la band era di nuovo veramente un gruppo e al suo interno si segnalò anche un’altra presenza mitica dell’underground inglese di allora, quella di Johnny Marr degli Smiths.

