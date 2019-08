Gianna Nannini svela il titolo e la data d'uscita del nuovo album

Nuovo album per Gianna Nannini, che torna sulle scene a distanza di due anni da "Amore gigante". La rocker senese ha annunciato titolo e data d'uscita del suo nuovo album con una foto pubblicata su Instagram: il nuovo album di Gianna Nannini si intitola "La differenza" e uscirà il 15 novembre.

Nell'immagine pubblicata su Instagram Gianna Nannini si trova a Nashville, nel Tennessee, nei pressi dei Blackbird Studios, le sale di registrazione che hanno ospitato parte delle lavorazioni delle nuove canzoni (insieme a lei c'è il fondatore dello studio, John McBride): di lì sono passati anche - tra gli altri - Neil Young, Taylor Swift, Steven Tyler, Kings of Leon, Beck, James Bay, John Mayer, i Greta Van Fleet e Willie Nelson."La differenza" sarà il ventesimo album in studio della rocker in quarantacinque anni di carriera ed arriva nell'anno in cui cade il quarantesimo anniversario dell'uscita di "America", che nel 1979 lanciò la Nannini.