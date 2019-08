Rivivi i live del Lollapalooza di Chicago, ecco i video

Il 4 agosto si è svolto l’ultimo di quattro giorni di festival che sul Grant Park di Chicago ha visto alternarsi diversi artisti di fama internazionale come Strokes, Tame Impala, Ariana Grande, Twenty One Pilots e Hozier.

Sul canale ufficiale del Lollapalooza è stato possibile seguire in diretta tutti i concerti dell’evento. A conclusione del festival vi proponiamo di seguito una raccolta con alcuni video dei live - tra cui anche quello di Ariana Grande che per l'occasione ha presentato, per la prima volta dal vivo, il suo nuovo singolo "Boyfriend" con i Social House:

Hozier - "Movement":

Hozier - "Almost Sweet Music":

The Strokes - "Reptilia":

The Strokes - "Modern Age":

The Strokes - "Someday":

Tame Impala - "Elephant":

Tame Impala - "The less I know the Better":

Tame Impala - "New person, same old mistakes":

Twenty One Pilots - "Jumpsuit":

Twenty One Pilots - "Stressed Out":

Twenty One Pilots - "Nico and the Niners":

Ariana Grande - "Boyfriend":