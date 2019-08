Chi c’è dietro la musica degli Oasis: lo svela Paul 'Bigun' Ashbee

Se Liam è sempre stato il frontman del gruppo britannico e Noel colui che ha scritto i versi delle canzoni della band di “Wonderwall”, il merito di aver dato vita al suono inconfondibile degli Oasis è da attribuire a un altro componente.

Paul “Bigun” Ashbee – l’uomo che ha fatto incontrare fra di loro i membri fondatori del gruppo – nella sua autobiografia dal titolo “Giving it the Bigun”, pubblicata lo scorso luglio, ha scritto che c’è Paul Arthurs dietro la musica del gruppo dei fratelli Gallagher.

“Si pensa che siano stati Noel e Liam a creare il sound degli Oasis, ma non è così - è stato Bonehead.”

Ha detto Bigun, aggiungendo:

“Liam era il frontman, Noel era il poeta che è venuto dopo."

Stando a quanto riporta Bigun nel suo libro, il chitarrista conosciuto anche come “Bonehead”, oltre a essere stato uno dei membri fondatori della band, è il genio creativo dietro il suono distintivo della musica degli Oasis dalle origini del gruppo fino al 1999 - anno in cui lasciò il gruppo durante le registrazioni di "Standing on the Shoulder of Giants".

Paul Ashbee, inoltre, ha raccontato: