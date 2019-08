Amadeus a TvZoom: 'Prima il regolamento di Sanremo Giovani, poi...'

Ora la macchina di Sanremo 2020 si è finalmente messa in moto. Con l'annuncio di Amadeus come conduttore e direttore artistico si sono ufficialmente aperti i lavori, dopo riunioni e tavole rotonde, di quella che sarà la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La priorità è il concorso Sanremo Giovani, il cui regolamento, nelle edizioni precedenti, in questo periodo dell'anno era stato già pubblicato: "Cominceremo a mettere in piedi il regolamento di Sanremo Giovani, che negli anni ha sfornato cantanti che ora sono nomi dei big della canzone italiana. Poi penseremo al regolamento del Festival", ha fatto sapere Amadeus a TvZoom, in un'intervista firmata da Tiziana Leone. E parlando di come sarà il suo Festival, il conduttore ha detto: "Spero di dare il mio stile e lasciare la mia impronta in modo che sia un 70esimo Festival identificabile con me. Pur essendo consapevole che Sanremo appartiene a tutti gli italiani, mi cucirò addosso questo abito".