Jovanotti e Frankie Hi Nrg: una storia di amicizia e di stima reciproca

Sono nati artisticamente più o meno nello stesso periodo, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. All'epoca Lorenzo Cherubini con dischi come "Jovanotti for President", "La mia moto" e "Giovani Jovanotti" provava a proporre una versione più scanzonata dell'hip hop, sicuramente lontana anni luce da quella che nello stesso periodo i pionieri del genere portavano sui palchi dei centri sociali. Alla maggior parte dei rapper Jovanotti non piaceva affatto. Frankie Hi Nrg non era tra questi. Se non altro perché sin dal suo singolo d'esordio, "Fight da faida" (1992), aveva messo in chiaro di essere sì un rapper, ma diverso. Lo avrebbe confermato qualche anno più tardi, quando la collaborazione con Riccardo Sinigallia per "Quelli che benpensano" lo avrebbe catapultato dal rap in un contesto crossover, a metà strada tra hip hop old school e pop.

Le loro carriere negli anni sono state come due rette parallele, che si sono incontrate giusto in qualche rara occasione (anche se i due hanno sempre ammesso di nutrire stima e affetto l'uno per l'altro): quella volta che Frankie Hi Nrg propose in tv una cover di "Gente della notte", ad esempio, oppure quella volta che Jovanotti cantò "Quelli che benpensano". Fino al duetto di ieri sera a Fermo di fronte a 30 mila spettatori.

C'è un aneddoto legato a Jovanotti anche nel libro di Frankie Hi Nrg, "Faccio la mia cosa", uscito proprio quest'anno, che vede il rapper torinese raccontare la sua storia e ripercorrere parallelamente la nascita e l'evoluzione dell'hip hop italiano. Ricordando la sua tarda adolescenza e tornando con la mente alla fine degli anni '80, in un passaggio del libro Frankie Hi Nrg scrive: "A settembre riprende la scuola e vengo ammesso al quinto anno, mentre in televisione riparte 'DeeJay Television' con una novità: Jovanotti, il nuovo conduttore col cappellino Boy. È un lungo rapper dalla risata facile che con cadenza quotidiana propone tutti i video del momento, con interviste e schede informative; certo la visione dell'hip hop che Jovanotti offre è parziale e edulcorata, orientata quasi esclusivamente agli aspetti party. Adotta un'estetica simile a quella dei BeastieBoys, ma senza i relativi eccessi. [...] Eppure, anche se in una versione formato Italia 1, l'hip hop attecchisce e fa proseliti".

Ieri sera i due si sono ritrovati fianco a fianco sul palco del "Jova Beach Party", il tour di Jovanotti sulle spiagge: insieme hanno duettato proprio sulle note del successo del 1997 contenuto nel secondo album in studio del rapper, "La morte dei miracoli", e poi "Walk this way" dei Run DMC/Aerosmith, in un salto indietro nel tempo di più di trent'anni.