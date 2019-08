Addio a D.A. Pennebacker, regista del rock

È scomparso lo scorso giovedì all'età di 94 anni D.A. Pennebacker, regista del rock, documentarista che nel corso della sua carriera ha raccontato musicisti come Bob Dylan, David Bowie, Jimi Hendrix, Little Richard e Chuck Berry.

Nel 1965 Pennebacker seguì Bob Dylan in tour nel Regno Unito e con le sue cineprese realizzò il documentario "Don't look back", che uscì due anni dopo, nel 1967. Nel 1967 filmò il Monterey Pop, festival che gli storici descrissero come l'apice della Summer of Love e che radunò nella cittadina di Monterey, in California, star del rock come Simon and Garfunkel, i Jefferson Airplane, Otis Redding, i Byrds, i Grateful Dead, gli Who e la Jimi Hendirx Experience.

Tra gli altri lavori del regista vanno ricordati anche "Keep on rockin'" del 1969 (con Little Richard) e "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" del 1973 (con David Bowie).