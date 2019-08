Laura Pausini e Biagio Antonacci: non ci saranno altri concerti (e nemmeno un disco)

Il tour congiunto di Laura Pausini e Biagio Antonacci negli stadi, partito lo scorso 26 giugno da Bari e concluso lo scorso giovedì a Cagliari, non avrà un seguito. Tradotto: non ci saranno nuovi concerti. Lo conferma il duo in un'intervista concessa al Corriere della Sera, firmata da Andrea Laffranchi, tracciando un bilancio dell'esperienza insieme: "Con lui al fianco mi sentivo libera di sbagliare. Per me il problema adesso è opposto: come fare il prossimo tour da sola", il commento della Pausini. Non ci sarà neppure un album dal vivo: il progetto verrà chiuso con un documentario realizzato assemblando tra loro i vari filmati girati nel backstage durante la preparazione del tour e durante i concerti negli stadi.

L'ultima data a Cagliari ha visto la partecipazione a sorpresa di Paola Cortellesi e Fiorello: la prima ha cantato con Laura Pausini "E ritorno da te", mentre lo showman ha duettato con Biagio su "Mio fratello".

E ora? Biagio Antonacci anticipa di essere pronto a tornare con un nuovo album di inediti: "Le ho già fatto sentire quasi tutto il disco durante i momenti vuoti in camerino", dice nell'intervista. La Pausini, invece, conferma di volersi prendere una pausa