Jovanotti: sarà all'aeroporto di Linate l'ultimo concerto del 'Jova Beach Party'

Jovanotti in concerto il 21 settembre all'aeroporto di Linate. Ad ospitare l'ultimo concerto del "Jova Beach Party", il tour del cantautore sulle spiagge italiane, sarà l'aeroporto milanese, chiuso dallo scorso 27 luglio - e fino al 27 ottobre - per lavori di manutenzione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Lorenzo Cherubini, sui social: "Lo apriamo noi e si vola". La festa andrà avanti per ben dodici ore, da mezzogiorno a mezzanotte. Le informazioni relative ai biglietti saranno pubblicate lunedì 5 agosto.

Era stato il promoter del cantautore, Trident, ad annunciare pochi giorni fa che al calendario del "Jova Beach Party" si sarebbe aggiunta un'altra data, un appuntamento extra in programma il 21 settembre per chiudere la serie di concerti: promessa che è stata mantenuta, come conferma il post di Jovanotti.

Rimane ora da sciogliere il nodo della data di Vasto, dopo che ieri i carabinieri forestali hanno interrotto i lavori delle ruspe della ditta incaricata dal Comune per il livellamento della sabbia e il taglio della vegetazione intorno alla zona che dovrebbe ospitare l'evento, Fosso Marino.