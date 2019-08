Beatles: Ringo conferma l'uscita del cofanetto di 'Abbey Road' (e del suo album)

Doppia notizia per i fan dei Beatles. In un'intervista Ringo Starr, l'ex batterista della band di "Let it be", ha anticipato quelle che saranno le sue prossime mosse discografiche e quelli che sono i progetti suoi, di Paul McCartney e degli eredi di John Lennon e George Harrison per i festeggiamenti del cinquantennale di "Abbey Road".

"Abbey Road", considerato uno degli album-simbolo della discografia del quartetto di Liverpool, uscì nei negozi del Regno Unito alla fine di settembre del 1969, e pochi giorni dopo anche in quelli degli Stati Uniti. Per celebrare l'anniversario i due membri superstiti del gruppo e gli eredi di Lennon e Harrison hanno deciso di pubblicare un cofanetto tutto dedicato a quello che fu l'ultimo disco alle cui lavorazioni presero parte tutti e quattro i Beatles.

Ringo Starr ha confermato a Billboard le indiscrezioni già circolate nelle ultime settimane, già riportate da Rockol, anche se non ha svelato la data d'uscita del cofanetto: "Mi piacciono questo tipo di ripubblicazioni, grazie alla rimasterizzazione puoi sentire meglio la batteria, mentre prima era attenuata".

Il batterista ha poi fatto sapere di essere intenzionato a concludere le lavorazioni del suo nuovo album di inediti, l'ideale successore di "Give more love" del 2017, una volta terminato il tour insieme alla sua All-Starr Band, che chiuderà a inizio settembre.