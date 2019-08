Amazon: musica gratis grazie all'assistente vocale Alexa

Amazon Music, la piattaforma di streaming musicale gestita dal colosso dell'e-commerce, ha lanciato un nuovo modo di ascoltare musica in streaming gratuitamente rivolto ai suoi consumatori. A condizione che questi dispongano di un un dispositivo Alexa, che per chi non ne avesse mai sentito parlare è l'assistente vocale di Amazon, un'intelligenza artificiale con diverse funzioni. Gli utenti che non dispongono di un abbonamento Prime o di un abbonamento ad Amazon Music possono ora ascoltare comunque playlist e stazioni grazie ai dispositivi Alexa, gratuitamente (ma con inserzioni pubblicitarie tra i brani).