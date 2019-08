IMAGinACTION, a ottobre la terza edizione

La terza edizione di IMAGinACTION, il festival internazionale del videoclip, si svolgerà dall'11 al 13 ottobre 2019 a Ravenna. In passato la manifestazione ha ospitato artisti come Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Gino Paoli e Luca Carboni. All'interno del festival è confermato il progetto "Capolavori immaginati", nato con l'idea di realizzare in ogni edizione di IMAGinACTION alcuni videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana ma che non hanno mai avuto un video ufficiale: l'anno scorso è stato dedicato a "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli e "Gianna" di Rino Gaetano. Novità della terza edizione è il concorso Young IMAGinACTION, dedicato ai registi emergenti: possono partecipare i giovani dai 14 ai 27 anni presentando un videoclip inedito di una canzone inedita o edita (qui il regolamento).