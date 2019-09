I Wanna Rock: Kinks

Ha da poco compiuto 75 anni, Ray Davies storico frontman dei Kinks, una delle rock band britanniche più longeve della storia del rock, essendo in attività dal lontano 1963 ed essendo stata tra le principali protagoniste della British Invasion sul suolo americano nei primi anni Sessanta. Ma quest’anno si celebra anche un altro anniversario, i 55 anni di “You really got me” che non fu solo uno dei loro primi singoli, ma il loro maggiore cavallo di battaglia tra quelli usciti dalla penna di un autore geniale come Ray Davies. Altrettanto popolare fu la cover eseguita dai Van Halen per il loro album di debutto del 1977, che ne spostava il gusto dal mod al metal senza però intaccarne la bellezza.

