I Wanna Rock: Toto

Nel 1999, esattamente 20 anni fa, usciva “Mindfields", undicesimo album dei Toto che segnava il ritorno nella band di Bobby Kimball. La formazione messa insieme a Los Angeles alla fine degli anni Settanta da Steve Paich e da Steve Porcaro, in questo album privo di singoli da classifica ancora più che in altri, si confermava una volta di più un gruppo composto da grandissimi session men capaci di assemblare un suono compatto e impeccabile. Ne fu testimone per l’intera carriera Jeff Porcaro, ritenuto il migliore batterista di studio della sua generazione. I maggiori successi dei Toto? “Hold the line”, “Rosanna” e “Africa”.

I TOTO SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK