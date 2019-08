I Wanna Rock: Kasabian

Se la loro attività è ventennale (si formarono nel 1999), quest’anno c’è per loro anche un’altra ricorrenza: la carriera discografica dei britannici Kasabian compie infatti quindici anni. Debuttarono nel 2004 con l’album “Kasabian” ma fecero il botto due anni dopo con “Empire”, che esordì direttamente in prima posizione nella classifica inglese degli album: la indie band di Sergio Pizzorno e Tom Meghan conquistò in quell'occasione il doppio disco di platino in Gran Bretagna per le oltre 600 mila copie vendute. I Kasabian sono originari delle Midlands inglesi e, inevitabilmente, si segnalarono tre anni fa per essere al centro dei festeggiamenti per la vittoria del titolo in Premiership del “loro” Leicester.

