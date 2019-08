I Wanna Rock: Ivano Fossati

"La mia banda suona il rock" è il quinto album per Ivano Fossati, ma è quello con il quale cominciò a farsi notare da solista. Parliamo del 1979, e dunque il disco compie proprio in questi giorni 40 anni. L’artista genovese, che in carriera è stato prolifico autore per fior di colleghi oltre che per sé stesso (tra i quali Mina, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Mia Martini, Loredana Bertè), viene comunque ancora più da lontano: basti pensare che nel 1971 incise “Dolce acqua” alla guida dei Delirium, con i quali giunse poi alla grande popolarità grazie al brano “Jesahel” dell’anno successivo.

