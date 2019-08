I Wanna Rock: John Mayer

Il 26 Agosto del 2003 vide la luce “Bigger than my body”, singolo apripista del secondo album di John Mayer intitolato "Heavier things", disco che nei soli Stati Uniti superò due milioni di copie vendute. Mayer si era affermato sulla scena con un profilo da cantautore e chitarrista acustico con il debutto di “Room for squares”, ma con il tempo il suo talento alle sei corde e una certa cultura blues nel suo retroterra hanno spinto la sua carriera in altre direzioni. La sua miscela di rock elegante vira oggi sempre più in direzione pop, anche se il suo gusto per le 12 battute resta e produce ottimi risultati pure dal vivo, come dimostrò aprendo al Circo Massimo di Roma per i Rolling Stones pochi anni fa.

