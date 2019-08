Europe Calling: le capitali della musica elettronica

In collaborazione con:

Un viaggio per le strade delle città europee in cerca di locali, eventi, festival di musica elettronica, dai leggendari club di Berlino al lungomare di Barcellona, dalle fabbriche trasformate in club ai grandi parchi londinesi. Abbiamo selezionato cinque capitali dell’elettronica, cinque città europee diverse fra di loro, ma accomunate da scene musicali vibranti 365 giorni all’anno o in occasione dei grandi festival. Girare l’Europa a caccia di musica elettronica significa anche scoprire nuovi luoghi, trasferirsi da una location all’altra dei festival “diffusi” sul territorio, vedere le città da un altro punto di vista.