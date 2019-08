Trasformati in uno degli Slipknot o dei Guns N’ Roses con i nuovi filtri di Facebook

Con i nuovi filtri fotografici introdotti da Facebook è possibile trasformare virtualmente il proprio volto nella maschera di uno dei componenti del gruppo di Corey Taylor o assumere le sembianze di uno dei Guns N’ Roses, scegliendo tra Axl Rose e compagni.

Questa nuova funzionalità è disponibile sulla piattaforma di Mark Zuckerberg da qualche giorno e le stesse band hanno pubblicato dei video dimostrativi – proposti più avanti - sui loro profili social.

Per assumere le sembianze di uno degli artisti degli Slipknot, e provare una delle loro nuove maschere – uguali a quelle presentate in occasione del nuovo album, “We Are Not Your Kind”, in uscita il prossimo 9 agosto - è sufficiente accedere a Facebook da questo link, attivare la fotocamera del proprio smartphone e il filtro fotografico farà il resto.

A questa pagina, invece, è disponibile la versione che permette di trasformare il proprio volto nel teschio di Axl Rose, Slash o Duff McKagan – come nella copertina del disco “Appetite for Destruction” dei Guns N’ Roses.