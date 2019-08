Lana Del Rey: guarda il video di presentazione del nuovo album

Uscirà il prossimo 30 agosto “Norman fucking Rockwell!”, il nuovo album della cantante statunitense – di cui ne ha dato l’annuncio Lana Del Rey durante un suo concerto in Spagna e, nei giorni scorsi, anche sui suoi canali social.

In attesa della pubblicazione della nuova fatica in studio dell'artista di New York – prodotta e scritta insieme a Jack Antonoff e che sarà disponibile in digitale, in versione CD e vinile - la cantante ha pubblicato un assaggio di quello che sarà il disco, con il video proposto di seguito:

Dopo i concerti previsti per la seconda parte del 2019, da febbraio 2020 l'artista newyorchese sarà impegnata in un tour che dall'America la porterà fino in Europa. Al momento non sono previste date in Italia e sono state confermate solo quelle di Amsterdam per il 21 febbraio, del 23 febbraio a Parigi e poi quelle del 25 febbraio a Londra, del 26 febbraio a Manchester, del 28 febbraio a Glasgow e del 29 febbraio a Birmingham prima della tappa a Berlino prevista per il 2 marzo e a Cologne il 3 marzo. Tutti dettagli sui concerti e le informazioni riguardo i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della cantante a questo indirizzo.

“Norman fucking Rockwell!” sarà il quinto album di Lana Del Rey dopo il precedente "Lust for Life" uscito nel 2017 ed è stato anticipato dal singolo "Doin' Time", pubblicato lo scorso maggio e che è possibile ascoltare in questo video:

Ecco la tracklist - già resa nota sui social da Lana Del Rey - e la copertina dell'album di prossima uscita:

Norman Fucking Rockwell

Mariners Apartment Complex

Venice Bitch

Fuck It I Love You

Doin' Time

Love Song

Cinnamon Girl

How to disappear

The Next Best American Record

The greatest

Happiness is a butterfly

hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it